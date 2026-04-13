  3. Кюстендилеца: В памет на великия Димитър Пенев!

  • 13 апр 2026 | 19:23
Лидерът на сектор "Г" Иван Велчев публикува кадри от хореографията на "червените" привърженици в дербито с Левски, която беше посветена на легендарния Димитър Пенев. В северната трибуна първо се появи 1945 г. - годината, в която е роден Пената, а след това изгря и неговият лик.

Запалянковците разпънаха и транспарант, на който бяха изобразени всички трофеи, спечелени от него с "армейския" тим като треньор и футболист. Към това имаше и един цитат на Стретега, който гласеше "Всеки мач тук е финал".

ЦСКА беше напът да загуби, след като Хуан Переа даде аванс на "сините" в 71-вата минута, но дълбоко в добавеното време Леандро Годой донесе точката за "червените" с хубав удар от въздуха.

В началото на годината Димитър Пенев си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

"В памет на великия Димитър Пенев!", написа Кюстендилеца.

