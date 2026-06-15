Етър продължи договора си с WINBET

WINBET и СФК „Етър“ (Велико Търново) продължиха своето партньорство и логото на най-голямата българска бетинг компания ще продължи да бъде на екипите на отбора за мачовете от първенството във Втора лига, съобщиха от клуба.

Съгласно споразумението, търговската марка на букмейкъра ще продължи да присъства и на стадион „Ивайло“.

Споразумението между клуба и компанията е до 2028 г. и е продължение на ползотворните отношения между WINBET и „Етър“, началото на които бе поставено още през 2017 г.

“Продължаването на това сътрудничество е логичната нова стъпка в нашите отношения с „Етър“, които са едни от най-дълготрайните партньори за нашата компания. То е част последователната политика на нашата компания в подкрепа на българския футбол и българския спорт и сме щастливи, че нашият бранд отново ще бъде асоцииран с един от най-старите футболни клубове в България. Пожелаваме много успехи на „Eтър“ през новия футболен сезон”, коментира главният изпълнителен директор на WINBET г-жа Малина Славчева.

“За нас е чест да продължим това успешно партньорство и вярвам, че заедно ще постигнем още много успехи през следващите години“, сподели председателят на Управителния съвет на клуба Любомир Филипов.

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