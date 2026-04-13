  3. Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

  • 13 апр 2026 | 18:34
Помощник-треньорът на Левски Фернандо Гаспар описа изравнителния гол на ЦСКА в 94-ата минута за 1:1 в днешното дерби като "тежък удар".

“Тежък удар. Момчетата са тъжни, защото да ти изравнят в последната минута… Много равностоен мач. Двата гола паднаха след статични положения. Имахме контрол върху срещата през цялото време - компактно, добре разположени по целия терен. Контролирахме мача и емоцонално. Всичко това беше от значение, за да отбележим гол. Много жалко, че загубихме двете точки при последната атака. Трябва да се бориш до последния съдийски сигнал.

Винаги се опитваме да побеждаваме. По-добре е да отбележиш възможно най-рано, но именно за това футболът е велика игра - има много фактори, които не могат да се контролират. Целта е да спечелиш победата, без значение кога вкараш.

При статичните положения най-важно е да запазиш максимална концентрация - не само при борбата за първа, но и за втора топка.

Това е част от играта, част от футбола. Наложи се да играем без треньора на скамейката. Постигнахме равенство и продължаваме борбата за титлата.

Влизаме като първи в плейофите. За да влезем в повече детайли, трябва да изчакаме жребия, но сме максимално мотивирани да спечелим шампионата", каза испанецът, който преди години е бил кондиционен треньор на Реал Мадрид.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов

Русия: ЦСКА има постоянство в резултатите, Левски - изграден стил

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Чиликов: Малко да слезем на земята - Дунав не е Байерн, Левски или ЦСКА!

ЦСКА и Левски пристигнаха за голямото дерби

Етър и Дунав не намериха път към гола

"Син" поход през центъра на София

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Величков: ЦСКА да е арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това

Берое 0:0 Локомотив (Пловдив), ВАР привика съдията за дузпа, но той не отсъди нищо

