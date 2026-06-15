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Хебър започна подготовка за новия сезон

  • 15 юни 2026 | 12:58
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Хебър започна подготовка за новия сезон

Днес представителният отбор на Хебър стартира своята предсезонна подготовка. Първото занимание след лятната пауза бе водено от старши треньора Николай Митов, който изведе на терена 18 футболисти.

Сред тях има и състезатели, които ще преминат пробен период на стадион "Георги Бенковски" и ще се борят за място в състава на "зелените". В следващите дни клубът ще предостави повече информация относно програмата за подготовка, селекцията, както и за новите и напускащите футболисти.

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