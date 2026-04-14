Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул и Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг в мач от 1/4-финалите на Шампионската лига за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 14 април 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Анфийлд". Главен съдия на двубоя ще бъде италианецът Маурицио Мариани. Това е реванш от двубоя между двата отбора, след като преди седмица парижани спечелиха с 2:0 на своя стадион.

Ливърпул е притиснат до стената след загубата в първия мач. Задачата на момчетата на Арне Слот да отстранят настоящия шампион в турнира не изглежда никак лека. "Анфийлд" обаче е крепост, която малко отбори са успявали да превземат, така че "червените" ще разчитат именно на домакинското си предимство и на вярната си публика, за да обърнат нещата в своя полза.

Ливърпул идва след победа с 2:0 над Фулъм в Премиър лийг на 11.04.2026 г., но преди това записа три последователни загуби. Мърсисайдци отстъпиха с 0:2 срещу Пари Сен Жермен в първия мач от двойката в Шампионската лига (08.04.2026), бяха разгромени с 0:4 от Манчестър Сити във ФА Къп (04.04.2026) и загубиха с 1:2 от Брайтън в Премиър лийг (21.03.2026). Преди тази серия от неуспехи, "червените" постигнаха убедителна победа с 4:0 над Галатасарай в Шампионската лига (18.03.2026).

От своя страна, Пари Сен Жермен е в отлична форма с пет поредни победи. Парижани победиха Ливърпул с 2:0 в първия мач (08.04.2026), надделяха над Тулуза с 3:1 в Лига 1 (03.04.2026), разгромиха Ница като гост с 4:0 (21.03.2026) и записаха две убедителни победи над Челси в Шампионската лига – 3:0 като гост (17.03.2026) и 5:2 като домакин (11.03.2026).

Историята на сблъсъците между Ливърпул и ПСЖ е лишена от всякакви компромиси – в досегашните седем официални мача между тези съперници нито веднъж не се е стигало до равенство. Преди утрешния реванш на „Анфийлд“, статистическото предимство е на страната на парижани, които имат 4 победи срещу 3 за мърсисайдци.

ПСЖ се превръща в „черна котка“ за Ливърпул в елиминационната фаза на турнира. Френският шампион е излизал краен победител и в двата случая, когато двата тима са се срещали в директни елиминации – веднъж през 1997 г. за КНК и съвсем наскоро, през сезон 2024/25, когато парижани триумфираха на „Анфийлд“ след изпълнение на дузпи.

В момента Ливърпул е притиснат до стената след две поредни загуби от този съперник – минималното 0:1 в миналогодишните елиминации и тежкото 0:2 в първия мач от настоящия четвъртфинал. Въпреки че „червените“ са печелили два от трите си домакинства срещу ПСЖ, последната им победа у дома датира от груповата фаза през 2018 г. (3:2), докато френският тим успя да запази „суха мрежа“ при последните си две гостувания в Англия срещу този опонент.

Ситуацията за Арне Слот остава критична по отношение на защитната линия. Твърдо извън строя са титулярният вратар Алисон Бекер и десният бек Конър Брадли. Към тях в списъка с дълготрайно контузени се присъединяват Ватару Ендо, Стефан Байчетич и младият защитник Джовани Леони. Добрата новина за „червените“ е завръщането на Къртис Джоунс, който въпреки че напусна принудително мача срещу Фулъм през уикенда, поднови тренировки в понеделник и вероятно ще бъде на разположение. Нападателят Александър Исак също трупа игрова практика и се очаква да има по-сериозна роля в реванша

Луис Енрике получи голям бонус с новината, че Брадли Баркола е напълно възстановен от контузията в глезена и е включен в групата за гостуването в Англия. Той пропусна първия мач, но сега е готов да изостри атаката на парижани. Големите липси за гостите остават в полузащитата, където Фабиан Руис продължава да се възстановява от травма в коляното и няма да пътува за Ливърпул. Куентин Нджанту също остава извън сметките.