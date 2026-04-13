ПСЖ върна важен футболист в групата за "Анфийлд"

Нападателят на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е включен в групата за реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Ливърпул, съобщи клубът от Лига 1. Двубоят е във вторник вечер на “Анфийлд”, като носителят на трофея има преднина от 2:0.

Френският национал отсъстваше от игра от един месец, след като получи разтежение на връзките на глезена по време на реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу Челси. По тази причина Баркола пропусна последните три мача на ПСЖ във всички турнири, както и контролите на Франция в САЩ срещу Бразилия и Колумбия, припомня БТА..