Слот е оптимист преди реванша с ПСЖ: Имаме вяра, че можем да постигнем нещо специално

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът му има реални шансове да обърне развоя на сблъсъка срещу Пари Сен Жермен, въпреки трудната задача след първия мач. “Мърсисайдцид” ще имат трудна задача утре срещу парижани, след като бяха надиграни и загубиха първата среща преди седмица с 2:0 във френската столица.

„Първо, напомних на играчите какъв беше резултатът – 2:0. Усещането може да е било различно, но това е крайният резултат. Второ, през този сезон показахме в много мачове, че сме способни да се представим страхотно. Показвахме различни лица, наясно съм с това, но в много от срещите бяхме много добри, особено в големите двубои“, коментира Слот.

Според нидерландския специалист, статистиката също подкрепя вярата на отбора. “От 49 домакинства под мое ръководство в 36 успяхме да вкараме два или повече голове. Да, не всички тези мачове са били срещу ПСЖ, но съперниците ни във Висшата лига и Шампионската лига са на много високо ниво“, допълни той.

Въпреки увереността, Слот признава, че задачата е изключително сложна: „Имаме вяра, че можем да постигнем нещо много специално, но трябва да бъдем наистина изключителни. Срещаме се с шампионите на Европа, което прави предизвикателството още по-трудно, но не и невъзможно.“

Нидерландският специалист заяви, че няма намерение да променя коренно подхода си спрямо първия мач в Париж. „На много хора вероятно ще им е трудно да чуят това, но подходът ми към утрешния мач няма да бъде много по-различен. Никога не карам отбора да играе в нисък блок през целите 90 минути. Видяхте, че и преди седмица опитвахме да ги притискаме високо, но в някои от тези моменти доведоха до опасности пред нашата врата. Утре отново ще поемем рискове, за да отнемаме топката, но видяхте, че това е много трудно“, обясни той.

Според наставника, най-важното ще бъде намирането на точния баланс между атака и защита. В първия двубой ПСЖ е владеел топката в големи периоди от време, което Слот иска да промени.

„Това е първото, което трябва да коригираме – да имаме повече контрол. За да бъдем опасни в атака, първо трябва да притежаваме топката. Ще се опитаме да стартираме агресивно и ще направим всичко възможно да отбележим, но сме наясно, че те също ще потърсят ранен гол“, подчерта той.

Наставникът акцентира и върху значението на домакинската публика на “Анфийлд”, която също би могла да бъде сериозен коз за мърсисайдци. „Подкрепата ще бъде толкова важна, колкото и нашето представяне. Атмосферата миналия сезон беше невероятна, но вярвам, че феновете могат да я направят още по-силна.“

Накрая треньорът подчерта значението на ранните попадения и психологическия момент. „Футболът е игра, в която един гол може да промени инерцията. Трябва да започнем агресивно и да се върнем в мача чрез голове.“

Слот допълни, че въпреки предишните срещи между двата отбора, настоящият състав на Ливърпул е значително променен, което ограничава стойността на старите анализи: „Идеята остава същата – агресия и атака, но с различни играчи и качества.“

Снимки: Gettyimages