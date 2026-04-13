Ван дайк: Имаме нужда от нещо специално срещу ПСЖ

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк призна, че мърсисайдци тряба да играят на върха на възможностите си, за да запазят надеждите си за Шампионската лига живи срещу Пари Сен Жермен. „Червените“ са домакини на носителя на трофея в реванша от четвъртфиналите във вторник след загубата с 0:2 в първия мач в Париж миналата седмица.

„Имаме нужда да се случи нещо много специално, иначе няма да имаме шанс. Ако играем така, както играхме в Париж, така или иначе няма да имаме шанс, според мен. Феновете вероятно ще бъдат най-важният фактор, заедно с нашето представяне. Имах голям късмет да преживея онези вечери, в които връзката между феновете и представянето беше невероятна. Във вторник има възможност да измислим добър план за игра и да се борим за него в продължение на повече от 90 минути.

Ван Дайк застана на страната на феновете на Ливърпул относно скъпите билети

Наистина го очаквам с нетърпение. Привилегия е да си на четвъртфиналите, независимо от всичко. Не бива да приемаме това за даденост. Трябва да помним, че ние сме Ливърпул. Трябва да направим тази вечер запомняща се", коментира ван Дайк преди мача.

Апелът на Ван Дайк към привържениците идва на фона на протести срещу увеличението на цените на билетите.

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

На „Коп“ имаше малко знамена и банери за победата в събота над Фулъм във Висшата лига, а феновете бойкотираха и заведенията за хранене и напитки вътре в стадиона.

„Мисля, че феновете са сърцето и душата на клуба и ако се чувстват така, да протестират, очевидно е тяхно право. Надявам се, че ще стигнат до решение заедно с клуба, но тези неща не зависят от мен. Важно е тези неща да бъдат решени, защото това не е от полза за никого", каза още Върджил ван Дайк.

Снимки: Gettyimages