  Луис Енрике преди реванша: Мачовете се променят много бързо

Луис Енрике преди реванша: Мачовете се променят много бързо

  • 13 апр 2026 | 20:51
Луис Енрике преди реванша: Мачовете се променят много бързо

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че реваншът от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Ливърпул на "Анфийлд" ще бъде по-труден от първия мач, в който парижани спечелиха с 2:0. 

„За мен това е труден мач. Футболът и мачовете се променят много бързо; трябва да си фокусиран, защото можеш да допуснеш гол много бързо“, каза испанецът. Затова „е важно да започнем добре мача, но това няма да е ключът към играта. Знаем колко е трудно да се играе на този стадион, но това е мотивация за нас“, продължи той в навечерието на сблъсъка на „Анфийлд“.

Слот е оптимист преди реванша с ПСЖ: Имаме вяра, че можем да постигнем нещо специално

„Ще има трудни моменти, но имаме опит в този тип мачове и съм сигурен, че ще бъдем готови“, добави Луис Енрике, който все още е без Фабиан Руис, който отсъства от игра поради контузия на коляното и не е на разположение за двубоя.

„Добрата новина е, че Фабиан се възстановява добре и тренира с отбора“, заяви той.

„Мисля, че разликата в сравнение с миналата година е, че имаме повече увереност. Ние сме настоящите шампиони и знаем как да се справим с този тип мачове“, заяви Ашраф Хакими, добавяйки, че „в този тип турнири няма фаворити“.

„Това е ключов момент през сезона“, заяви мароканският играч.

ПСЖ върна важен футболист в групата за "Анфийлд"
Снимки: Gettyimages

