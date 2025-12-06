Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Интер Маями спечели титлата в Мейджър Лийг Сокър за първи път в историята си. Във финала отборът на Лионел Меси победи с 3:1 Ванкувър Уайткапс. Аржентинската звезда не успя да се разпише, но беше в основата на втория и третия гол за "чаплите", реализирани от неговите сънародници Родриго Де Пол и Тадео Айенде.

Отборът на Хавиер Масчерано поведе още в началото с автогол на Едиер Окампо, но в средата на второто полувреме Али Ахмед изравни. Ванкувър по нищо не отстъпваше на Меси и компания, но попадения на Де Пол (71') и Айенде (90+6') решиха спора в полза на големия фаворит.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Преди идването на Меси в тима Интер Маями нямаше нито един трофей, но вече притежава четири отличия: Купата на лигите (2023), титлата за победител в редовния сезон на МЛС (2024), купата за шампион на Източната конференция в МЛС (2025) и шампионския трофей в МЛС (2025).

Самият Меси пък вече има в пребогатата си колекция 48 трофея: 35 с Барселона, 6 с националния отбор на Аржентина, 4 с Интер Маями и 3 с Пари Сен Жермен.

Откакто носи екипа на американския клуб, легендата на Барселона е изиграл общо 88 мача, в които е вкарал 77 гола и е направил 42 асистенции.

В хода на плейофите Интер Маями елиминира последователно Нешвил, Синсинати и Ню Йорк Сити. Ванкувър пък се справи с Далас, ФК Лос Анджелис и Сан Диего, като в два от случаите продължи напред след изпълнение на дузпи.

В стартовия състав на Интер Маями фигурираха шестима аржентинци и нито един американец. Жорди Алба и Серхио Бускетс също започнаха от първата минута, но Луис Суарес остана на пейката и не влезе в игра.

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер беше голямото име в отбора на Ванкувър Уайткапс. Бившият германски национал обаче не можа да стигне до трофея в дебютния си сезон в МЛС>

Снимки: Gettyimages