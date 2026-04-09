Луис Суарес иска да се завърне в националния отбор за Мондиала

Бившият голаджия на Барселона Луис Суарес не изключва завръщане в националния отбор на Уругвай за Световното първенство през лятото. 39-годишният ветеран заяви в интервю пред уругвайското издание Diario Ovación, че никога не би обърнал гръб на страната си, въпреки че се оттегли от представителния отбор на „Ла Селесте“ през 2024 година. В момента Лучо е в Интер Маями с Лионел Меси.

„Очевидно националният отбор винаги е цел. Започваш да си мислиш за решението, върти се в ума ти, а с наближаването на Мондиала, ако се нуждаят от теб... какво ще направиш? Никога няма да откажа на страната си, никога няма да им кажа „не“, каза Суарес, цитиран от ESPN.

Бившият нападател на Ливърпул сложи край на кариерата си за Уругвай през септември 2024-та, оттегляйки се като голмайстор номер 1 за всички времена с 69 попадения в 143 мача за период от 17 години.

„Оттеглих се от националния отбор, за да направя път за други играчи и защото чувствах, че е дошъл моментът, в който вече няма да съм полезен на състава. Ако се нуждаят от мен, никога няма да им откажа. Това е невъзможно - стига още да играя, стига все още да съм активен“, добави уругваецът, цитиран от БТА.

Той обясни, че решението да се откаже е било трудно и постепенно е намалило страстта му към спорта.

„Желанието и страстта към футбола се поддържат от головете и мечтите, а за всекиго е мечта да бъде част от националния отбор. Взех решението да се откажа поради редица причини, но откакто го направих, страстта ми към футбола започна да угасва“, каза още Суарес.

Уругвай започва участието си на Мондиал 2026 срещу Саудитска Арабия на 15 юни, а останалите страни в група „H“ са Испания и Кабо Верде.