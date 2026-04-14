Как Формула 2 стигна до Маями и Канада

Отмяната на стартовете от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска заплашваше да съкрати сериозно календара на шампионатите във Формула 2 и Формула 3. Затова и веднага след Австралия започна търсенето на варианти за заместването на тези два състезателни уикенди.

Така Формула 2 се сдоби със слот в уикендите в Маями и Монреал, а все още няма информация къде ще се появи Формула 3 в хода на сезона.

„Трябваше да мисля за две неща – обясни промоутърът на Формула 2 и Формула 3 Бруно Мишел (на снимката заедно с главния изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали) в коментара си за предстоящия дебют на Формула 2 в Маями и Канада. – Първо, по възможност да намерим два нови етапа, а не само един. И второ, имаше смисъл да организираме пътуване до Северна Америка, ако състезателните уикенди ще са два, а не само един. Първо започнахме преговори с организаторите на Гран При на Маями.

„Мина известно време, като вече стана ясно, че двете надпревари в Близкия изток няма да ги има. Отговорът от Маями беше положителен и това беше отправната точка, тъй като след това трябваше да се договорят и организират много сложни детайли.

„Още в Мелбърн съобщих на отборите какви са плановете ни, срещнахме се с тях и им обясних какво правим.

„Беше ясно, че в Монреал има място за нас, там беше планирано да има Формула 1 Академи, но имаше два свободни слота за още два поддържащи шампионата. Така че по отношение на Канада трябваше да уточним разходите и подробностите. От гледна точка на логистиката нещата не бяха толкова сложни.

"Но в Маями ситуацията беше по-различна, там вече имаше планирани състезания на два поддържащи шампионата – Карера Къп на Порше и Макларън Трофи. Нямаше място за нас, трябваше от нулата да уговаряме построяването на падок за нас, но организаторите се оказаха много отзивчиви и бързо намериха решение.

„Следващата задача беше да намалим загубите, като не става въпрос само за транспортните разходи. Изграждането на нов падок от нулата е много сложно, тъй като трябва да се предвидят много неща – достъпът на болидите до пистата, достъпът на отборите, доставянето на гумите, частите и т.н. И всичко това да бъде вместено в график, в който вече имаше планирани други два шампионата.

„Всичко това изискваше огромни усилия от страна на моя екип, на Формула 1 и промоутърите. Нямам думи да им се отблагодаря за всичко, което успяхме да свършим заедно.

„Нямаше да се справим без Стефано Доменикали, който ни оказа огромна подкрепа и помощ. Трябва да благодарим и на ФИА, тъй като трябваше да получим одобрението на Световния съвет за промяната в календара и президентът на ФИА също много ни помогна. Вече имаме план, да видим как ще го изпълним.“

Снимки: Gettyimages

