Как Формула 2 стигна до Маями и Канада

Отмяната на стартовете от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска заплашваше да съкрати сериозно календара на шампионатите във Формула 2 и Формула 3. Затова и веднага след Австралия започна търсенето на варианти за заместването на тези два състезателни уикенди.

Така Формула 2 се сдоби със слот в уикендите в Маями и Монреал, а все още няма информация къде ще се появи Формула 3 в хода на сезона.

BREAKING: Miami and Montreal will host Rounds 2 and 3 of the 2026 F2 season



Racing alongside F1, Formula 2 will head to Miami, USA, on May 1–3, followed by Montreal, Canada, on May 22–24, marking the first time the championship will race in North America



„Трябваше да мисля за две неща – обясни промоутърът на Формула 2 и Формула 3 Бруно Мишел (на снимката заедно с главния изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали) в коментара си за предстоящия дебют на Формула 2 в Маями и Канада. – Първо, по възможност да намерим два нови етапа, а не само един. И второ, имаше смисъл да организираме пътуване до Северна Америка, ако състезателните уикенди ще са два, а не само един. Първо започнахме преговори с организаторите на Гран При на Маями.

„Мина известно време, като вече стана ясно, че двете надпревари в Близкия изток няма да ги има. Отговорът от Маями беше положителен и това беше отправната точка, тъй като след това трябваше да се договорят и организират много сложни детайли.

„Още в Мелбърн съобщих на отборите какви са плановете ни, срещнахме се с тях и им обясних какво правим.

„Беше ясно, че в Монреал има място за нас, там беше планирано да има Формула 1 Академи, но имаше два свободни слота за още два поддържащи шампионата. Така че по отношение на Канада трябваше да уточним разходите и подробностите. От гледна точка на логистиката нещата не бяха толкова сложни.

"Но в Маями ситуацията беше по-различна, там вече имаше планирани състезания на два поддържащи шампионата – Карера Къп на Порше и Макларън Трофи. Нямаше място за нас, трябваше от нулата да уговаряме построяването на падок за нас, но организаторите се оказаха много отзивчиви и бързо намериха решение.

„Следващата задача беше да намалим загубите, като не става въпрос само за транспортните разходи. Изграждането на нов падок от нулата е много сложно, тъй като трябва да се предвидят много неща – достъпът на болидите до пистата, достъпът на отборите, доставянето на гумите, частите и т.н. И всичко това да бъде вместено в график, в който вече имаше планирани други два шампионата.

„Всичко това изискваше огромни усилия от страна на моя екип, на Формула 1 и промоутърите. Нямам думи да им се отблагодаря за всичко, което успяхме да свършим заедно.

„Нямаше да се справим без Стефано Доменикали, който ни оказа огромна подкрепа и помощ. Трябва да благодарим и на ФИА, тъй като трябваше да получим одобрението на Световния съвет за промяната в календара и президентът на ФИА също много ни помогна. Вече имаме план, да видим как ще го изпълним.“

