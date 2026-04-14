Доктор Марко: Титлата ще се реши между двамата пилоти на Мерцедес

Бившият съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко очаква, че битката за световната титла във Формула 1 ще се решава само между двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.

Мерцедес доминира в първите три кръга от началото на кампанията – първо и второ място във всички квалификации и победи и в четирите състезания, включително и в спринта в Китай.

What a start to the season for @MercedesAMGF1! 😮‍💨



Here's their best bits from the first three rounds 👀👇#F1 pic.twitter.com/w6aCgYNW0m — Formula 1 (@F1) April 10, 2026

В Мелбърн предимството на Мерцедес в квалификацията беше 0,8 секунди на обиколка, в Шанхай и в Япония се сви до три десети и половина, а най-близо до лидерите се оказаха Ферари и Макларън. Доктор Марко обаче е уверен, че Мерцедес ще запази лидерската си позиция в хода на сезона.

Бившият пилот призна, че е много впечатлен от Антонели, който има две победи тази година и е начело в класирането.

„Цялото му представяне е освежаващо за Формула 1 – обясни доктор Марко пред австрийската национална телевизия ORF. – Той беше невероятно бърз навсякъде в шампионатите, в които кара преди и е хубаво да видим как напредва един млад пилот.

„Въпросът е дали Антонели ще може да запази тази скорост и представянето си в хода на целия сезон. Със сигурност Ръсел е по-опитният пилот и миналата година, когато Формула 1 се върна в Европа, в представянето на Антонели настъпи сериозен спад.“

През 2025 година Антонели спечели 147 точки в състезанията извън Европа, но пък записа само 3 пункта в надпреварите на Стария континент, които бяха 9 от общо 24 състезателни уикенди.

„Битката в Мерцедес ще е вълнуваща – допълни доктор Марко. – Защото със сигурност световната титла ще се реши между двамата пилоти на Мерцедес.“

Антонели вече притежава няколко рекорда във Формула 1: той е най-младият пилот, спечелил квалификация, най-младият с най-бърза обиколка, най-младият водач в състезание и най-младият в лидер в шампионата и най-младият записал хеттрик: първо място в квалификацията, най-бърза обиколка и победа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages