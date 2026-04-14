Любо Руйков: Не съм доволен, можех да съм много по-напред!

Българският пилот Любослав Руйков записа успешен дебют във Формула 4 Централна Европа, като беше сред най-бързите на „Ред Бул Ринг“ през уикенда, както на сухо, така и на мокро. Но колата му угасна на старта на финалното състезание и той се бори да догони пилотите в топ 10 в накъсаното от кола за сигурност състезание, което на два пъти беше спирано с червен флаг.

„Не съм доволен от резултата във финала, можех да съм много по-напред – обясни за Sportal.bg Руйков. – Иначе последното състезание ми хареса. Всички в отбора и около мен са доволни от първия ми уикенд във Формула 4, аз обаче не съм.

„В квалификацията можех да съм много по-напред, но в бързата ми обиколка задницата на колата ми избяга във върха на шести завой и там загубих време. После направих още една обиколка, с която щях да съм трети, но я заличиха заради неспазване ограниченията на трасето.

„На старта на финалното състезание колата ми угасна защото моментът на зацепване на съединителя беше променен и ходът на педала беше по-къс, не знам защо. Моторът ми угасна и в първия завой бях последен. Оттам атакувах навсякъде докато имаше зелен флаг, ако имаше повече обиколки при зелен флаг, щях да съм по-напред, но сега малко не ми стигна да вляза в топ 10.

„На „Ред Бул Ринг“ изпреварванията са трудни и позицията на пистата е много важно, затова и се ядосах на това, което стана в квалификацията.“

Този сезон Руйков ще се състезава във Формула 4 Италия, като сезонът там стартира на 9-10 май на пистата „Мизано“.

