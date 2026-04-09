Обявиха официално къде ще са следващите стартове на Никола Цолов във Формула 2

Организаторите на Формула 2 обявиха официално, че шампионатът ще се присъедини към уикендите от Формула 1 в Маями и Канада, за да компенсира загубените кръгове в Бахрейн и Саудитска Арабия.

С анулирането на състезанията за Гран При на Бахрейн и Гран При на Саудитска Арабия пропаднаха и кръговете от Формула 2, които трябваше да подкрепят двата уикенда в Близкия изток. Организаторите на шампионата бързо започнаха да търсят алтернативи и в крайна сметка се стигна до споразумение шампионатът да направи своя дебют в Северна Америка, подкрепяйки уикендите за Гран При на Маями и Гран При на Канада в началото и края на месец май.

BREAKING: Miami and Montreal will host Rounds 2 and 3 of the 2026 F2 season



Racing alongside F1, Formula 2 will head to Miami, USA, on May 1–3, followed by Montreal, Canada, on May 22–24, marking the first time the championship will race in North America



„Винаги сме обичали „Сахир“ и Джеда и им пожелаваме късмет, надявайки се да се върнем там възможно най-скоро. Сега отиваме в Маями и Монреал за втория и третия кръг за сезон 2026. Бих искал да благодаря на Стефано Доменикали и всички във Формула 1 за оказаното съдействие, както и на ФИА и на промоутърите в Маями и Монреал. Разбира се на моя екип, който работи много здраво, за да организира два кръга за толкова кратко време.



„Не беше лесно нещо, но да заведем Формула 2 в Северна Америка за първи път е наистина фантастично. Това е нещо, което ни се искаше да направим от доста време и ни позволява да се върнем към състезанията възможно най-бързо. Ще бъде страхотно ново предизвикателство за отборите и пилотите, които приветсваха новината с ентусиазъм. Сигурен съм, че ще предоставим качествени състезания с много вълнение за фенове, които ще посетят и двата уикенда“, заяви шефът на Формула 2 Бруно Мишел.

Лидер в шампионата след първия кръг за сезона, който се проведе в Австралия в началото на месец март, е Никола Цолов. Българския лъв спечели основното състезание на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн, което беше и първи триумф за него във Формула 2.

