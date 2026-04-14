Артета: Опитваме се да направим нещо, което не е правено в 140-годишната история на клуба

Мениджърът на Арсенал Микел Артета опита да вдъхне допълнително самочувствие в своя отбор преди важната втора половина от седмицата, в която за "топчиите" предстои реваншът от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон), а след това и гостуване на Манчестър Сити, което може да се окаже решаващо в битката за титлата в Премиър лийг. Испанецът напомни, че в цялата история на клуба не е имало отбор, който в три поредни сезона да играе на 1/4-финал в Шампионската лига. Артета добави, че не изпитва никакъв страх, а само красиви възможности, които лондончани ще опитат да използват. Той обаче за пореден път избегна конкретика по отношение на новините около състава си и състоянието на контузените.

🚨🗣️ Arteta: "I AM ON FIRE! I AM ON FIRE! I dreamed SO MUCH of being in this position. I only see BEAUTY and OPPORTUNITY and I want to get it done for all the people who have been on this journey. I have ZERO FEAR!" pic.twitter.com/m6tBqrW5c3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 14, 2026

'Трябва да изчакаме утре сутринта, за да видим как са някои от момчетата и да вземем правилното решение. Райс не успя да тренира днес, трябва да изчакваме и да видим как ще е утре. Не искам да казвам нищо друго.

Деклан изигра много мачове и това е част от проблема. Но той ще се опита да направи всичко възможно, за да бъде с нас утре вечер. Това е сигурно".

Запитан дали някой измежду Сака и Тимбер ще може да се завърне, Артета отново отговори уклончиво: "Може би един от тях. Ще видим.

При Сака е нещо, което го съпътстваше известно време. Проблем с ахилеса. Няма усложнения. Да се ​​надяваме, че е въпрос на дни или седмици. Става въпрос за това да се натовари повече и да видим къде е".

След това Артета се фокусира върху това, което отборът му е постигнал до момента, за да може да бъде в тази позиция през април.

🚨🗣️Michael Arteta:



"No team has ever reached 3 CL Quarter-Finals in a row EVER BEFORE in the history of this club. This team is doing INCREDIBLE!" pic.twitter.com/QE2ey75JPN — Goals Side (@goalsside) April 14, 2026

"Това, което се опитваме да постигнем, е трудно, предизвикателно, понякога неравно. Трябва да бъде така. Опитваме се да направим нещо в този турнир, което не е правено в историята на клуба. За 140 години. За първи път сме на четвъртфиналите на Шампионската лига три години поред. За първи път в нашата история.

Ценим много къде сме. Искаме да сме на полуфиналите. В много силна позиция сме в Премиър лийг, след като 22 години не сме успявали. Така че знаем колко е трудно. Хубаво е, че е трудно. Преодоляхме много препятствия, които 140 години не са били преодолявани. Ако искаме да направим следващата стъпка, със сигурност трябва да имаме по-голяма амбиция от всеки друг. Правим го и сме много, много близо.

Април е, пред нас е невероятна възможност. Нека се изправим срещу нея и да я осъществим. Влагам всичко в това.

Сега приемаме успехите за даденост. Предполагам, че през следващите 20 години този клуб ще приема за даденост, че през април ще се бори за титлата. Това е страхотно.

Аз съм под пара. Горя. Мечтая толкова много. Направих толкова много, за да бъдем на тази позиция. Защото знам какъв беше този клуб. Сега виждам само красота, възможност. Искам да го постигнат тези, които са били на това пътуване с нас. Заслужават го, това е невероятно. Нямам никакъв страх. Имам само цел, огън, посока".

Артета увери, че е момента не мисли за така важното гостуване на Манчестър Сити през уикенда. "Първата задача е класиране за полуфинала на Шампионската лига. Това е голям мач. Няма място за мисли за уикенда.

Спортинг е наистина добър отбор и го показаха в първия мач. Ето защо знаем, че утре ще бъде наистина труден двубой.

Те са отбор, който се опитва да бъде доминиращ чрез пресата и контрола над топката. Ще приложим необходимото, за да спечелим мача", заяви Артерта на емоционалната си пресконференция.

