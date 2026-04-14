  3. Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

  • 14 апр 2026 | 15:02
Ключовият халф на Арсенал Деклан Райс притесни всички, които обичат “артилеристите”, след като полузащитникът не тренира с отбора в навечерието на реванша от Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон). Тимът на Микел Артета има преднина след победата с 1:0 в Португалия преди седмица.

Отсъствието на Райс от тренировката не означава, че той задължително е изключен от сблъсъка утре, но това буди тревога, имайки предвид натоварената седмица за Арсенал – в неделя ги очаква и ключов мач от Премиър лийг срещу Манчестър Сити. След загубата от Борнемут преднината на “топчиите” е вече само 6 точки, но те имат и мач повече от тима на Гуардиола.

В отборното занимание не взеха участие още контузените Юриен Тимбер, Букайо Сака, Мартин Йодегор и Рикардо Калафиори, както и разбира се Микел Мерино, който бе опериран през февруари и почти сигурно е аут до края на сезона.

Очаква се по-късно на пресконференцията си мениджърът на Арсенал Микел Артета да обясни отсъствието на Райс.

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

Новозеландски национал е под въпрос за Световното първенство

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Сезонът за Десподов приключи

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

