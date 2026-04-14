Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

Ключовият халф на Арсенал Деклан Райс притесни всички, които обичат “артилеристите”, след като полузащитникът не тренира с отбора в навечерието на реванша от Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон). Тимът на Микел Артета има преднина след победата с 1:0 в Португалия преди седмица.
Отсъствието на Райс от тренировката не означава, че той задължително е изключен от сблъсъка утре, но това буди тревога, имайки предвид натоварената седмица за Арсенал – в неделя ги очаква и ключов мач от Премиър лийг срещу Манчестър Сити. След загубата от Борнемут преднината на “топчиите” е вече само 6 точки, но те имат и мач повече от тима на Гуардиола.
В отборното занимание не взеха участие още контузените Юриен Тимбер, Букайо Сака, Мартин Йодегор и Рикардо Калафиори, както и разбира се Микел Мерино, който бе опериран през февруари и почти сигурно е аут до края на сезона.
Очаква се по-късно на пресконференцията си мениджърът на Арсенал Микел Артета да обясни отсъствието на Райс.
