Артета: Направихме много странни неща

  • 12 апр 2026 | 07:15
Микел Артета говори след загубата на неговия Арсенал с 1:2 от Борнемут в домакинството си от 32-рия кръг на Премиър лийг. Поражението покачи напрежението в лагера на “артилеристите”, чиято преднина пред Манчестър Сити може да спадне до шест точки, ако по-късно днес “гражданите” победят Челси. Също така “небесносините” са с мач по-малко от лондончани, а тепърва предстои прекият сблъсък между двата тима, който ще бъде идната седмица на 19-и април (неделя).

Борнемут пак матира Арсенал на "Емиратс" и върна интригата в битката за титлата

“Разочароващо. Това е голям удар и сега всичко зависи от нашата реакция. Не бяхме много ефективни. Първият им шанс в нашето наказателно поле - отклонение, лоша игра в защита и това е целта. Трябва да се възстановим от това. През второто полувреме очакваш различен мач. Днес направихме много странни неща. Въпреки че обикновено сме много постоянни. Такива неща могат да се случат, такъв е футболът. Играчите изпитват голяма болка. И би трябвало да изпитват. Трябва да го приемат, да се изправят и да се борят отново, иначе отпадат. Предстои ни голяма седмица, с много залози. Все още сме в добра позиция.

Знаем какъв е залогът. нашият клуб не е печелил титла от много дълго време. Говорихме колко е трудно това. Но аз просто искам да се съсредоточим върху нещата, които можем да контролираме. Не е нужно да правим нещо, което не сме направили, нека продължим да правим това, което правим. Почти всичко, което правим от девет месеца, защото това ни доведе дотук. Видях всичко това в сряда, а днес направихме крачка назад. И трябва да се поучим от това. Трябва да бъдем критични към себе си и след това да се стегнем, защото ни предстои важен мач в сряда.

Имаме нужда от всички. Преди всичко, всички трябва да са здрави и на разположение. Играчите, които не са с нас в момента, са изключително важни и имаме нужда от тях обратно, за да можем да бъдем много по-силни. Останалите от нас трябва да подобрим играта си”, каза Артета.

