Играч от "Непобедимите" на Арсенал продавал фалшиви чанти Gucci на съотборници

Всички в Арсенал през сезон 2003/04 бяха на гребена на вълната, след като тимът спечели Премиър лийг без загуба. Това донесе на този тим прякора “Непобедимите”. Сред тях беше и един не толкова популярен човек - вратарят Греъм Стак. Тогава той беше резерва на феноменалния Йенс Леман и през кампанията записа само пет мача - всичките в турнира за Купата на лигата.

Името на Стак обаче нашумя сега, след като самият той си призна, че години по-рано от сезон 2003/04 - още като юноша в клуба - е продавал на своите съотборници фалшиви стоки на Gucci.

„Имаше един човек в моя бар, който идваше с колани, чанти, портфейли, фалшиви артикули на Gucci, от всичко“, разказа той сега пред подкаста The Mixer. „Помислих си: 'Тук има бизнес'. Аз бях в школата на Арсенал и тогава бях само на 17 години. Затова напълних багажника на колата си със стоката и отидох на тренировка.“

Graham Stack tells us the best FINISHER he has ever seen 👊



Watch the full episode with Stacky now on YouTube here: https://t.co/Rkji76RleZ pic.twitter.com/jJ5ybXyJg8 — All Out Football (@ItsAllOutFooty) April 10, 2026

Така започна доходоносният и измамен бизнес на Стак. „Получавах поръчки от хората. По принцип влизах, показвах какво имам, получавах поръчките, връщах се, пълнех багажника и се връщах на следващия ден. Разпръсквах цялата Gucci стока на паркинга, а аз бях във футболния клуб Арсенал!“, възкликва той, почти невярващ на ситуацията.

Не отне много време, докато „всички играчи от първия отбор на Арсенал“ видяха, че Стак „има чанти на Gucci“. И някои започнаха да ги купуват, за да ги подаряват на жените си.

„Дадох им купища чанти, докато един ден не направихме коледно парти. И ето, че всички съпруги на играчите имаха една и съща чанта на Gucci“, спомня си Стак, който разкри още, че сред клиентите му са били английските национали Дейвид Сиймън и Рей Парлър.

„Дейвид Сиймън беше казал на жена си, че е отишъл в града, в Selfridges (магазин в Лондон - бел.ред.): 'Помислих си да ти купя малък подарък'. Рей Парлър беше казал същото на приятелката си“, разказва Стак.

Впечатлен от разказа за ситуацията, бившият вратар си спомня онази коледна вечеря: „Всички имахме портфейли на Gucci, така че когато седнахме и всички сложиха портфейлите си на масата, всички бяха еднакви! Всички бяха пълни с артикули на Gucci със съмнително качество!“

През 2005 година Стак, тогава вече като част от Милуол, беше обвинен в изнасилване. После обаче той беше оневинен.