Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

Атлетико Мадрид и Барселона играят при 1:0 в първия полуфинален сблъсък помежду им от турнира за Купата на краля. Срещата на "Метрополитано" започна в 22:00 и е бъде ръководена от Хуан Мартинес Мунуера.

Съперници в другия полуфинал са баските Атлетик Билбао и Реал Сосиедад. Вчера "чури урдин" спечели първия сблъсък на "Сан Мамес" с 1:0.

Атлетико заопчна участието си в надпреварата от 1/16-финалите, където елиминира Балеарес след успех с 3:2. В следващия кръг тимът победи Депортиво Ла Коруня с 1:0 на "Риасор", а преди седмица разгроми Бетис с 5:0 като гост.

Барселона се справи по пътя си към полуфиналите последователно с Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1).

Атлетико Мадрид е далеч от най-добрата си форма. Съставът на Диего Симеоне спечели само един от опследните си 4 мача, а през уикенда изненадващо отстъпи у дома на Бетис в Ла Лига.

Антоан Гризман се завръща в стартовите 11 на "дюшекчиите", като ще си партнира в предни позиции с Хулиан Алварес. По двата фланга ще атакуват Джулиано Симеоне и Адемола Луукман, а Маркос Йоренте ще замести контузения Пабло Бариос като партньор на капитана Коке в средата на терена. На вратата застава Хуан Мусо вместо Ян Облак, а четиримата защитници са Науел Молина, Марк Пубил, Давид Ханцко и Матео Руджери.

Барселона е в серия от шест поредни победи във всички турнири. Последната от тях дойде срещу Майорка с 3:0 и позволи на тима да задържи лидерската си позиция в Ла Лига.

В сравнение с този мач наставникът на Барса Ханзи Флик е направил две промени. Френки де Йонг ще действа заедно с Фермин Лопес и Марк Касадо в халфовата линия, а Феран Торес е предпочетен пред Роберт Левандовски и оформя офанзивното трио заедно с Ламин Ямал и Дани Олмо. Бранителите пред вратаря Жоан Гарсия са Жул Кунде, Пау Кубарси, Ерик Гарсия и Алехандро Балде.

Двата тима се срещнаха на полуфиналите в турнира и през миналия сезон, когато направиха зрелищно 4:4 на "Камп Ноу", а в реванша Барселона се наложи с 1:0. Като цяло, каталунците са в серия от 4 поредни победи като гост на Атлетико Мадрид.

Домакините имаха шанс да пведат още в 3-атата минута. Джулиано Симеоне изскочи зад защитата на Барселона и стреля, но Жоан Гарсия показа отличен рефлекс и изби вкорнер.