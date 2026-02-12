Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

  • 12 фев 2026 | 22:00
  • 4377
  • 9
Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

Атлетико Мадрид и Барселона играят при 1:0 в първия полуфинален сблъсък помежду им от турнира за Купата на краля. Срещата на "Метрополитано" започна в 22:00 и е бъде ръководена от Хуан Мартинес Мунуера.

Съперници в другия полуфинал са баските Атлетик Билбао и Реал Сосиедад. Вчера "чури урдин" спечели първия сблъсък на "Сан Мамес" с 1:0.

Атлетико заопчна участието си в надпреварата от 1/16-финалите, където елиминира Балеарес след успех с 3:2. В следващия кръг тимът победи Депортиво Ла Коруня с 1:0 на "Риасор", а преди седмица разгроми Бетис с 5:0 като гост.

Барселона се справи по пътя си към полуфиналите последователно с Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1).

Атлетико Мадрид е далеч от най-добрата си форма. Съставът на Диего Симеоне спечели само един от опследните си 4 мача, а през уикенда изненадващо отстъпи у дома на Бетис в Ла Лига.

Антоан Гризман се завръща в стартовите 11 на "дюшекчиите", като ще си партнира в предни позиции с Хулиан Алварес. По двата фланга ще атакуват Джулиано Симеоне и Адемола Луукман, а Маркос Йоренте ще замести контузения Пабло Бариос като партньор на капитана Коке в средата на терена. На вратата застава Хуан Мусо вместо Ян Облак, а четиримата защитници са Науел Молина, Марк Пубил, Давид Ханцко и Матео Руджери.

Барселона е в серия от шест поредни победи във всички турнири. Последната от тях дойде срещу Майорка с 3:0 и позволи на тима да задържи лидерската си позиция в Ла Лига.

В сравнение с този мач наставникът на Барса Ханзи Флик е направил две промени. Френки де Йонг ще действа заедно с Фермин Лопес и Марк Касадо в халфовата линия, а Феран Торес е предпочетен пред Роберт Левандовски и оформя офанзивното трио заедно с Ламин Ямал и Дани Олмо. Бранителите пред вратаря Жоан Гарсия са Жул Кунде, Пау Кубарси, Ерик Гарсия и Алехандро Балде.

Двата тима се срещнаха на полуфиналите в турнира и през миналия сезон, когато направиха зрелищно 4:4 на "Камп Ноу", а в реванша Барселона се наложи с 1:0. Като цяло, каталунците са в серия от 4 поредни победи като гост на Атлетико Мадрид.

Домакините имаха шанс да пведат още в 3-атата минута. Джулиано Симеоне изскочи зад защитата на Барселона и стреля, но Жоан Гарсия показа отличен рефлекс и изби вкорнер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

50-ият редовен конгрес на УЕФА в Брюксел приключи с няколко решения

50-ият редовен конгрес на УЕФА в Брюксел приключи с няколко решения

  • 12 фев 2026 | 21:04
  • 360
  • 0
Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

  • 12 фев 2026 | 21:58
  • 2278
  • 4
Рахийм Стърлинг си намери отбор

Рахийм Стърлинг си намери отбор

  • 12 фев 2026 | 20:42
  • 2296
  • 0
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 16855
  • 2
Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

  • 12 фев 2026 | 19:45
  • 4867
  • 2
Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

  • 12 фев 2026 | 19:19
  • 6119
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 48348
  • 173
Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

  • 12 фев 2026 | 21:58
  • 2278
  • 4
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 37215
  • 46
Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

  • 12 фев 2026 | 20:34
  • 12109
  • 35
Здрава битка в Пирея, Джокович сред публиката в залата

Здрава битка в Пирея, Джокович сред публиката в залата

  • 12 фев 2026 | 22:05
  • 3528
  • 1