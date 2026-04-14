Дженсън Бътън отново ще подкара шампионския си автомобил

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън отново ще седне зад волана на един от болидите Браун BGP 001, с който спечели титлата. Това ще се случи този уикенд на традиционната среща на членовете на Състезателния клуб в Гудууд (GRRC).

Бътън съобщи в социалните мрежи, че това ще е първото му участие в такава среща и ще направи няколко показни минавания по известното трасе в Гудууд.

Британецът специално благодари на бившия шеф и собственик на тима Рос Брун и допълни, че сред автомобилите, които публиката ще види в Гудууд, ще е и личният му Ягуар Е-Type.

През 2009 година Браун използва само три шасита BGP 001 и през сезона Бътън се състезава с колата с номер 02, която сега принадлежи на Рос Браун. Бътън вече кара този болид на Фестивала на скоростта в Гудууд и на „Силвърстоун“ – пак на демонстрации за публиката.

Бътън също притежаваше един болид BGP 001, но шаси 01, с което се състезава Рубенс Барикело. Но миналата година Бътън продаде колата на търг в Маями и тя вече е част от друга колекция.

И последното шаси с номер 03 се намира в музея на пистата „Силвърстоун“ – това е колата, с която Барикело спечели Гран При на Италия и кара с нея до края на сезон 2009.

