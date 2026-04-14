Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Най-меките сликове за Маями и Монреал

Най-меките сликове за Маями и Монреал

  • 14 апр 2026 | 12:08
В предстоящите два състезателни уикенда във Формула 1 пилотите ще използват най-меките сликове от гамата на Пирели – от С3 пред С4 до С5, които ще са твърдите, средно твърдите и меките за двете трасета.

В Маями асфалтът на трасето е много гладък и износването на сликовете се дължи основно на прегряването им, миналата година Пирели достави същите модели гуми там и се видя, че гумите се износват слабо, което позволи на пилотите да атакуват сериозно от старта до финала.

Джон Елкан иска Андреа Стела начело на Ферари?
В Канада асфалтът също не е много абразивен, но там не е толкова топло, като времето може да е много променливо. Трите най-меки модела обаче ще осигурят възможно най-доброто сцепление.

Миналата година повечето пилоти караха със стратегия с по две спирания в бокса с твърдите и средно твърдите гуми.

Хамилтън навъртя 884 километра на тестовете
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

