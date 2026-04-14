Мика Хакинен е доволен от дебюта на дъщеря си

Двукратният световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен обяви, че е доволен от дебюта на дъщеря си Ела във Формула 4 Централна Европа. Първият кръг от сезона се проведе през уикенда на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия и Ела Хакинен се състезава и срещу българските пилоти Любослав Руйков и Самуил Иванов.

В двете квалификационни състезания Ела записа 11-о и 9-о място, а във финала се класира на 15-а позиция, като след последния старт за кратко се бори с Руйков, който обаче бързо успя да я изпревари в преследването на пилотите в топ 10.

Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала

„Ела е наистина талантлива. Не казвам това защото съм й баща, а от това, което виждам на пистата като опитен пилот – обясни Хакинен. – Впечатлен съм от психологическата й настройка, тя работи много, не се страхува от нищо и иска да стане професионален пилот.

„Уверен съм, че след няколко години ще видим жена да се състезава във Формула 1, не знам дали ще е Ела. 40% от феновете на Формула 1 в световен мащаб са жени – това е публиката от новото поколение и спортът трябва да реагира на това.“

Джон Елкан иска Андреа Стела начело на Ферари?

