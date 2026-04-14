Хамилтън навъртя 884 километра на тестовете

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа 884 километра на двудневните тестове на Пирели на пистата „Фиорано“ в Маранело.

В хода на изпитанията Хамилтън кара актуалния автомобил на Черните кончета SF-26, при това в спецификацията, в която колата участва в Гран При на Япония, тъй като правилата забраняват на отборите да използват нови компоненти в колите в хода на тези тестове.

Lewis Hamilton de nouveau en piste aujourd’hui à Fiorano pour un test Pirelli. 👀#F1 pic.twitter.com/IOgUXTIdqn — Le Sprint (@LeSprintEdition) April 10, 2026

Според информация от Пирели, в петък Хамилтън е тествал нов модел мокри гуми с нова шарка на протектора, като основната промяна при тях новите гуми е, че те трябва да могат да работят при много по-широк диапазон условия на пистата, включително и при доста по-слаб дъжд.

След това програмата на британеца и включвала работа с гуми интермедия, при това при условия, при които отборите решават да минат от мокри гуми на интермедия и обратното.

„Фиорано“ е една от малкото писти в Европа, която може да приема тестове на болиди от Формула 1 и е снабдена със система за „изкуствен дъжд“, т.е там могат да се симулират всякакви атмосферни условия – силен дъжд, по-слаб, изсъхваща писта, засилващ се дъжд и т.н.

За двата дни в Маранело Хамилтън е записал 297 обиколки на „Фиорано“ и общо 884 километра.

Днес и утре тестовете на Пирели продължават с Мерцедес и Макларън на „Нюрбургринг“, където обаче пилотите ще тестват нови модели сликове.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages