Арда пусна билетите за Лудогорец

Арда пусна в продажба билетите за домакинството на Лудогорец. Срещата от 30-ия кръг на efbet Лига ще се играе на стадион "Арена Арда" на 15 април от 20:30 часа.
Ето какво написаха на официалната си страница във Facebook от клуба:
"Уважаеми фенове на Арда, от днес 14 април стартира продажбата на билети за срещата от 30-ти кръг на efbet Лига между Арда и Лудогорец. Двубоят е на 15 април (сряда) от 20:30ч на АРЕНА АРДА.
Касите на стадиона ще работят:
14.04 (вторник) от 10:00 до 17:00ч.
15.04 (сряда) от 10:00 до края на първото полувреме
Цени на билетите:
Сектор "А" ЛОЖА - 10 евро
Сектор "А", "Б", "В", " Г" - 5 евро".
Преди двубоя Арда се намира на седмо място в таблицата с актив от 41 точки, докато Лудогорец са втори с 60.