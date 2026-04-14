Арда пусна билетите за Лудогорец

Арда пусна в продажба билетите за домакинството на Лудогорец. Срещата от 30-ия кръг на efbet Лига ще се играе на стадион "Арена Арда" на 15 април от 20:30 часа.

Ето какво написаха на официалната си страница във Facebook от клуба:

"Уважаеми фенове на Арда, от днес 14 април стартира продажбата на билети за срещата от 30-ти кръг на efbet Лига между Арда и Лудогорец. Двубоят е на 15 април (сряда) от 20:30ч на АРЕНА АРДА.

Касите на стадиона ще работят:

14.04 (вторник) от 10:00 до 17:00ч.

15.04 (сряда) от 10:00 до края на първото полувреме

Цени на билетите:

Сектор "А" ЛОЖА - 10 евро

Сектор "А", "Б", "В", " Г" - 5 евро".

Преди двубоя Арда се намира на седмо място в таблицата с актив от 41 точки, докато Лудогорец са втори с 60.