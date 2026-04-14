  • 14 апр 2026 | 11:01
  • 111
  • 0
Арда пусна билетите за Лудогорец

Арда пусна в продажба билетите за домакинството на Лудогорец. Срещата от 30-ия кръг на efbet Лига ще се играе на стадион "Арена Арда" на 15 април от 20:30 часа.

Ето какво написаха на официалната си страница във Facebook от клуба:

"Уважаеми фенове на Арда, от днес 14 април стартира продажбата на билети за срещата от 30-ти кръг на efbet Лига между Арда и Лудогорец. Двубоят е на 15 април (сряда) от 20:30ч на АРЕНА АРДА.

Касите на стадиона ще работят:

14.04 (вторник) от 10:00 до 17:00ч.

15.04 (сряда) от 10:00 до края на първото полувреме

Цени на билетите:

Сектор "А" ЛОЖА - 10 евро

Сектор "А", "Б", "В", " Г" - 5 евро".

Преди двубоя Арда се намира на седмо място в таблицата с актив от 41 точки, докато Лудогорец са втори с 60.

Още от БГ Футбол

Хосу Урибе: Съперниците на Берое във всички мачове могат да играят с ръце в наказателното поле

  • 14 апр 2026 | 09:34
  • 628
  • 4
Все още не е ясно колко сериозна е контузията на Делова

  • 14 апр 2026 | 09:09
  • 1054
  • 2
"Моряците" излизат в битка за петото място

  • 14 апр 2026 | 09:02
  • 886
  • 0
Николай Кънчев: Ще се играе футбол

  • 14 апр 2026 | 07:48
  • 769
  • 0
Йордан Миленов: Доростол е корав, да го пречупим

  • 14 апр 2026 | 07:46
  • 499
  • 2
Интересен сблъсък под Околчица

  • 14 апр 2026 | 07:46
  • 1267
  • 3
Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 230547
  • 1028
Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 5025
  • 9
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 6072
  • 3
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 30513
  • 59
Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

  • 13 апр 2026 | 18:25
  • 37780
  • 178
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 21489
  • 44