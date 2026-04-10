Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Ръководството на ПФК Арда (Кърджали) отправи молба към Съдийската комисия към БФС да разгледа и обясни причината за показания втори жълт на Лъчезар Котев в двубоя с Левски. Главен съдия на срещата беше Радослав Гидженов. По-рано днес президентът на БФС Георги Иванов поиска от Съдийската комисия да изключи Георги Кабаков от нарядите за мачовете до края на сезона, за което от Арда поздравиха шефа на централата.

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

„Ръководството на ПФК АРДА отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в You Tube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на ПФК АРДА Лъчезар Котев.

 С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.

P.S. ПФК АРДА поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга“.

