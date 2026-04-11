  Sportal.bg
  3. Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

  • 11 апр 2026 | 11:28
От БФС публикуваха традиционния видео анализ на спорните ситуации от изминалия кръг в efbet Лига и взетите решения от съдиите. В най-дискусионния момент - втория жълт картон на Лъчезар Котев от Арда срещу Левски, от съдийската комисия смятат, че решението на арбитъра Радослав Гидженов е правилно.

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

"В централната част на терена номер 80 в светлосиньо атакува безрасъдно противник с номер 70, като същевременно играе с топката с левия си крак, а контакта е извършен с десния крак на номер 80. Атаката срещу противника се случва с интензитет, по безрасъден начин и с посока отзад на тялото на потърпевшия. Ключовият фактор тук е степента на нарушението спрямо противника. Номер 80 действа без внимание за здравето на номер 70, което се характеризира като опасно атакуване или атакуване по безрасъден начин. Няма значение дали има контакт с топката. Важно е как е извършено нарушението", се казва в разяснението.

В анализа също така се потвърджава, че правилно са отсъдени ситуации при отменен гол на Спартак (Варна) срещу Добруджа и при червен картон на Илия Юруков от Ботев (Враца) срещу ЦСКА 1948.

