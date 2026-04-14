Все още не е ясно колко сериозна е контузията на Делова

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова предизвика сериозни притеснения в треньорския щаб. Той е получил контузия по време на една от последните тренировки преди вечното дерби и поради тази причина дори не попадна в групата за понеделнишкия сблъсък с Левски.

Най-вероятно става въпрос за разтежение, пише "Тема Спорт". Предстои в следващите дни косовският национал да премине нови изследвания, които да покажат дали ще е в състояние да вземе участие в следващия мач на тима - гостуването на Лудогорец в първи полуфинал за купата на България следващия вторник, 21 април, от 19:00 часа. За момента бранителят е под въпрос за тази среща.

Отсъствието на Делова накара Христо Янев да прави промени в първоначалния си план за дербито. Той включи сред стартовите 11 Теодор Иванов, който дори изведе съотборниците си с капитанската лента, тъй като Турицов, Лапеня и Жордао бяха на пейката. Така 27-годишният косовар пропусна втори от последните 3 мача на ЦСКА.