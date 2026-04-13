Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Централният нападател на ЦСКА Леандро Годой беше много щастлив след като наказа Левски в добавеното време и успя да предотврати загуба на своя тим в дербито. Аржентинецът похвали вратаря Фьодор Лапоухов, който имаше дейно участие за попадението в мрежата на Светослав Вуцов.

"Направихме това, което опитвахме цял мач - да стигнем до вратата, и в крайна сметка не загубихме. Като цяло не заслужавахме да загубим, а дори заслужавахме да спечелим. В края на краищата сме щастливи. Какво ми каза Христо Янев? Нищо специално. Много щастлив съм да съм футболист на ЦСКА, винаги се стремя да помагам на отбора, както се случи днес.

Казах на Лапоухов, че асистенцията му е страхотна. Страшно съм щастлив, да отбележа точно на Левски с екипа на ЦСКА и да направя феновете щастливи. Показахме още веднъж характер, сега ни предстои важен полуфинал за Купата на България и отново ще се раздадем максимално, за да зарадваме нашите фенове", каза Кошмара.