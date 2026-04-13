Веласкес остава без победа срещу ЦСКА

ЦСКА остава единственият отбор, който Хулио Веласкес все още не е побеждавал, откакто е начело на Левски. Именно представянето на "сините" в дербитата с "армейците" и Лудогорец са нещото, заради което испанският наставник е критикуван през този сезон.

Днешният сблъсък с "червените" беше под №3 за Веласкес. Дотук, под негово ръководство, Левски има две равенства и една загуба срещу вечния съперник. Тимът му беше много близо до победата днес, но Леандро Годой се разписа в 94-тата минута за равенството 1:1. Преди това точен за "сините" пък беше Хуан Переа (71').

Специалистът от Саламанка не беше край тъчлинията в дербито, тъй като изтърпяваше наказание заради натрупани три официални предупреждения.