На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

Тимовете на Славия и Септември се изправят един срещу друг в мач от групата на изпадащите от втората фаза на efbet Лига. Двубоят на “Александър Шаламанов” е с начален час 17:30 и ще бъде ръководен от Геро Писков.

Домакините са в далеч по-комфортна позиция в класирането и с актива си от 40 точки са далеч от борбата за оцеляване. Не така обаче стоят нещата при гостите, които са в зоната за плейоф с тим от Втора лига с 28. При успех днес обаче те ще излязат над чертата, като ще изпреварят Берое.

При “белите” обаче никак не може да се каже, че е спокойно, след като от десетина дни напрежението по оста ръководство - фенове е доста високо. На последния домакински мач на Славия дори президентът Венцеслав Стефанов отиде при агитката и влезе в разправия с привържениците. След срещата също имаше конфронтации от двете страни. При гостуването на Берое в Стара Загора пък феновете издигнаха банери срещу боса на клуба.

Двата тима вече играха на два пъти помежду си в рамките на сезона. В 14-ия кръг Славия победи с 1:0 като гост, а преди месец в 30-ия кръг Септември си върна на “белите” с 2:1 на “Овча Купел”.