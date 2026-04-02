  1. Световно първенство
  • 2 апр 2026 | 17:28
ФИФА още веднъж вдигна цените на билетите за Световното, най-скъпият стигна 11 000 долара

Световната футболна централа отново понесе много критики заради ценообразуването на мачовете по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Вчера за първи път имаше отворена продажба за феновете, без да се налага да участват в лотария или да получават специален достъп. Хиляди фенове се опитаха да влязат в портала на ФИФА, като някои чакаха с часове, а системата даде множество бъгове.

Оказа се, че заради принципа на динамично ценообразуване, който ФИФА за първи път въведе за мачове от световно първенство, цените са още по-високи, отколкото беше при пускането за продажба на първата партида през декември. Тогава най-скъпият билет за финала бе на стойност 8680 долара, а днес вече е 10 990. Това прави мачът за трофея автоматично най-скъпият футболен двубой в историята.

За сравнение най-скъпите пропуски за финала в Катар са били на стойност от 1604 долара.

Проучването на “Би Би Си” за днешното ниво на цените за финала показва, че те са с 38,23% по-високи от тези през декември. Цените са се повишили и за най-търсените мачове, включително топ отборите и други ключови мачове с елиминационен етап.

Според сайта от 72 двубоя в груповата фаза в момента има налични билети за 35 срещи. "Ди Атлетик" добавя, че пропуските за около 40 от 104-те мача на Световното първенство са били по-скъпи днес, отколкото в предишната фаза на продажба.

Наличните билети в сряда обаче не представляват непременно оставащите наличности. ФИФА заяви миналата седмица, че „билетите ще продължат да се пускат плавно“, включително потенциално по време на самия турнир. Някои може да бъдат задържани за мачове от елиминационния кръг. Други може да бъдат задържани за двубои, които не са се продали добре, което е често срещана тактика в индустрията с билети, за да се създаде впечатление за по-високо търсене, отколкото има в действителност.

Снимки: Imago

