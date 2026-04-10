Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Обявеният от ФИФА списък с реферите за Мондиал 2026 официализира поредното отсъствие на родното съдийство от най-големия футболен форум. Международната футболна централа назначи 52-ма арбитри, 88 помощници и 30 VAR-съдии за турнира, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико през лятото.

ФИФА обяви 52-ма съдии за Световното
ФИФА обяви 52-ма съдии за Световното

За последно български рефер взе участие на световно първенство през далечната 1986 година - Богдан Дочев, който свири Белгия - Парагвай в предварителните групи, а в елиминациите беше асистент на Дания - Испания и прословутия четвъртфинал Аржентина - Англия на "Ацтека", белязан от Божията ръка на Диего Марадона. Така десети пореден Мондиал ще мине без БГ съдия.

Снимки: Gettyimages

