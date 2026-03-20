Отборът на Велков взе точка с късен гол

Отборът на Вейле се добра до равенство 1:1 в домакинството си на Одензе от 24-тия кръг в първенството на Дания. Точката бе спечелена драматично с гол в добавеното време. Както е известно, българският национал Стефан Велков е със счупена ръка и ще отсъства до края на сезона.

Гостите поведоха с гол на Лийрой Овусу в 25-ата минута.

В 96-ата минута резервата Андерс Якобсен успя да втара изравнителен гол за Вейле, който взе поне точка от този мач.

Това реми обаче не върши твърде много работа за Вейле, който е в серия от шест поредни мача без победа и остава на последното 12-о място в таблицата с 16 точки. Одензе е на 7-ото място с 31 точки.