  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. ФИБА наложи трансферно ембарго на Партизан

  • 14 апр 2026 | 04:39
Партизан вече не може да осъществява трансфери, тъй като беше официално наказан от FIBA заради случая с Кевин Пънтър.

Американският гард се обърна към BAT, претендирайки за неизплатени възнаграждения от сезон 2023-24 (когато заплатата му достигаше 2,35 милиона долара), като съдът изцяло го оправда.

Ръководството на сърбите беше изплатило само половината от дълг от 350 000 долара, считайки, че не е отговорно за данъците на играча.

В крайна сметка, неспазването на решението от февруари доведе до забрана за трансфери на клуба.

Още от Евролига

Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

  • 13 апр 2026 | 09:13
  • 1060
  • 0
Дубай потвърди официално раздялата с Юрица Големац

Дубай потвърди официално раздялата с Юрица Големац

  • 12 апр 2026 | 16:15
  • 863
  • 0
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 14222
  • 5
Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

  • 12 апр 2026 | 08:20
  • 1252
  • 0
Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

  • 11 апр 2026 | 14:17
  • 765
  • 0
Джъстин Робинсън е MVP на 37-ия кръг в Евролигата

Джъстин Робинсън е MVP на 37-ия кръг в Евролигата

  • 11 апр 2026 | 14:03
  • 551
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 219069
  • 962
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 14396
  • 49
Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

  • 13 апр 2026 | 18:25
  • 28018
  • 145
Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

  • 13 апр 2026 | 18:34
  • 21797
  • 41
Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

  • 13 апр 2026 | 18:14
  • 19708
  • 19
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 16238
  • 37