ФИБА наложи трансферно ембарго на Партизан

Партизан вече не може да осъществява трансфери, тъй като беше официално наказан от FIBA заради случая с Кевин Пънтър.

Американският гард се обърна към BAT, претендирайки за неизплатени възнаграждения от сезон 2023-24 (когато заплатата му достигаше 2,35 милиона долара), като съдът изцяло го оправда.

Ръководството на сърбите беше изплатило само половината от дълг от 350 000 долара, считайки, че не е отговорно за данъците на играча.

В крайна сметка, неспазването на решението от февруари доведе до забрана за трансфери на клуба.