Партизан предложи нов договор на още един американец

  • 31 март 2026 | 15:55
Тази новина вероятно ще предизвика смесени реакции сред феновете на "черно-белите", предвид променливите изяви и специфичния стил на игра на този баскетболист.

След като наскоро "Mozzart Sport" съобщи, че клубът е на прага да подпише нов договор с Карлик Джоунс, сега идват новини, че подобен сценарий се подготвя и за Дуейн Уошингтън. Настоящият му договор изтича в края на сезона, но ръководството на клуба работи за задържането му в отбора.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Американският гард, който в момента е най-добрият реализатор на Партизан, отсъства от терена поради контузия. Наскоро той също смени агента си и сега е представляван от известния мениджър Мишко Ражнатович.

Уошингтън пристигна в Партизан през 2024 година. В началото на миналия сезон той имаше кратък престой в НБА, където беше част от специфична договорка с отбора на Шарлът, който го освободи, което донесе финансова полза както на играча, така и на клуба.

През този сезон обаче той често беше обект на критики заради небрежния си подход и безотговорността в определени фази на играта. Именно поради това мненията за неговия принос са смесени – докато атакуващият му талант е неоспорим, проблемите с дисциплината и авторитета остават предмет на дебат.

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Над една дузина играчи с опит в НБА си дават среща в София в четвъртък

Ясикевичус се ядоса на журналист след загубата от Жалгирис

Мицич с послание към феновете преди мача с Панатинайкос

Крило на Партизан е MVP на 34-ия кръг на Евролигата

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

