Партизан предложи нов договор на още един американец

Тази новина вероятно ще предизвика смесени реакции сред феновете на "черно-белите", предвид променливите изяви и специфичния стил на игра на този баскетболист.

След като наскоро "Mozzart Sport" съобщи, че клубът е на прага да подпише нов договор с Карлик Джоунс, сега идват новини, че подобен сценарий се подготвя и за Дуейн Уошингтън. Настоящият му договор изтича в края на сезона, но ръководството на клуба работи за задържането му в отбора.

Американският гард, който в момента е най-добрият реализатор на Партизан, отсъства от терена поради контузия. Наскоро той също смени агента си и сега е представляван от известния мениджър Мишко Ражнатович.

Уошингтън пристигна в Партизан през 2024 година. В началото на миналия сезон той имаше кратък престой в НБА, където беше част от специфична договорка с отбора на Шарлът, който го освободи, което донесе финансова полза както на играча, така и на клуба.

През този сезон обаче той често беше обект на критики заради небрежния си подход и безотговорността в определени фази на играта. Именно поради това мненията за неговия принос са смесени – докато атакуващият му талант е неоспорим, проблемите с дисциплината и авторитета остават предмет на дебат.