Партизан иска да си върне Богданович и други бивши играчи на тима

Сръбският клуб Партизан вече гледа към следващия сезон, в който да опита да възстанови идентичността си, връщайки някои големи имена, които преди това са играчи за отбора.

Според местното издание Mozzart Sport, настоящият баскетболист на Лос Анджелис Клипърс и бивш гард на Партизан Богдан Богданович е основна цел на клуба за сезон 2026/2027. Към момента Богданович има ограничена роля в Клипърс, като участва само в 21 мача и постига средно по 7.3 точки, 2.7 борби и 2.4 асистенции на мач.

Подобни усилия ще бъдат положени и за завръщането на Данте Екзъм, въпреки че първо ще бъде оценено здравословното му състояние.

Партизан също така проучва възможността да върне центъра Жофри Ловерн, който беше любимец на феновете по време на престоя си в белградския гранд преди повече от десетилетие. Ловерн вече е изразил желание да се върне и да завърши кариерата си в тима.

Чешкият национал Ян Весели, чийто договор с Барселона изтича това лято, също е в радара на Партизан за следващата състезателна година.

