  • 25 март 2026 | 16:30
Партизан иска да си върне Богданович и други бивши играчи на тима

Сръбският клуб Партизан вече гледа към следващия сезон, в който да опита да възстанови идентичността си, връщайки някои големи имена, които преди това са играчи за отбора.

Според местното издание Mozzart Sport, настоящият баскетболист на Лос Анджелис Клипърс и бивш гард на Партизан Богдан Богданович е основна цел на клуба за сезон 2026/2027. Към момента Богданович има ограничена роля в Клипърс, като участва само в 21 мача и постига средно по 7.3 точки, 2.7 борби и 2.4 асистенции на мач.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Подобни усилия ще бъдат положени и за завръщането на Данте Екзъм, въпреки че първо ще бъде оценено здравословното му състояние.

Партизан също така проучва възможността да върне центъра Жофри Ловерн, който беше любимец на феновете по време на престоя си в белградския гранд преди повече от десетилетие. Ловерн вече е изразил желание да се върне и да завърши кариерата си в тима.

Чешкият национал Ян Весели, чийто договор с Барселона изтича това лято, също е в радара на Партизан за следващата състезателна година.

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Саша Везенков - магнит за MVP отличия

Саша Везенков - магнит за MVP отличия

  • 25 март 2026 | 07:56
  • 4453
  • 1
Барцокас със съмнения относно нарушението, което реши мача

Барцокас със съмнения относно нарушението, което реши мача

  • 25 март 2026 | 03:49
  • 3025
  • 1
Фурние: Фаулът няма значение, трябваше да направя нещо по-добро

Фурние: Фаулът няма значение, трябваше да направя нещо по-добро

  • 25 март 2026 | 03:25
  • 1699
  • 0
Реал Мадрид подчини Апоел в битката за домакинско предимство в Евролигата

Реал Мадрид подчини Апоел в битката за домакинско предимство в Евролигата

  • 25 март 2026 | 00:13
  • 1132
  • 0
Шампионът Фенербахче загуби от Макаби, Партизан изстрада успех срещу Лион и още шест интересни мача

Шампионът Фенербахче загуби от Макаби, Партизан изстрада успех срещу Лион и още шест интересни мача

  • 24 март 2026 | 23:55
  • 14382
  • 0
Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

  • 24 март 2026 | 23:35
  • 15098
  • 15
Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 10066
  • 9
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 19516
  • 29
България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 31081
  • 80
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 3678
  • 6
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 12458
  • 22
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 4109
  • 0