Янис: Бъдещето ми вече не зависи от мен

Бъдещето на Янис Адетокумбо в Бъкс е обвито в несигурност почти от началото на сезон 2025/26, да не кажем от миналия сезон. След края на разочароващ сезон, гръцкият център призна, че оставането му в Милуоки вече не е в негови ръце, оставяйки вратата отворена за евентуално напускане, въпреки че продължава да твърди, че никога няма да поиска да бъде трансфериран.

„Много добър въпрос“, отговори Адетокумбо на журналисти, когато го попитаха дали е изиграл последния си мач за Бъкс миналата нощ срещу 76'ers, загубен със 126:106. „Не знам. Вече не зависи от мен. Вече не зависи от мен. Ще видим“, добави той, подхранвайки спекулациите около бъдещето му в клуба, който го избра под номер 15 в драфта през 2013 г.

Тези изявления дойдоха след мача във Филаделфия, който сложи край на сезона за Бъкс с резултат от 32 победи и 50 загуби, като отдавна бяха извън борбата за плейофите на Източната конференция. Този мач също така отбеляза края на ерата на Док Ривърс като треньор на отбора, въпреки че той все още има една година от договора си, но не е ясно дали ще остане в клуба.

Разочарованието на Адетокумбо нараства, особено поради отсъствието му от последните 15 мача на сезона. Янис, който получи хиперекстензия и костна контузия на лявото коляно, настоява, че отдавна е бил годен и е искал да играе, но твърди, че клубът не му е позволил, което дори доведе до необичайна реакция от страна на синдиката на играчите и започване на разследване от НБА. От своя страна, Бъкс поддържаха, че десеткратният участник в Мача на звездите не е получил медицинско разрешение да се върне в игра.

Двукратният MVP на Лигата (2018/19 и 2019/20) и шампион от 2020/21 описа позицията на Бъкс като „неуважителна“ и заяви, че няма никакъв контрол над ситуацията. „В момента? Нула“, каза той. „Нямах контрол. Бях разрешен да играя. Не разбирам. Доколкото разбрах, за да се върна да играя — което не мисля, че имаше някакъв протокол за завръщане — трябваше да играя три на три, за да бъда на разположение. Правих това няколко пъти.“

Слуховете за евентуална размяна не са нови. Още през октомври, преди началото на сезона, се появиха новини за разговори между Бъкс и Никс, като Адетокумбо уж е бил отворен за промяна. По онова време играчът омаловажи тези съобщения, заявявайки, че е фокусиран върху представянето на отбора си и печеленето на мачове.

Въпреки това, с натрупването на загуби и нарастващото напрежение — достигайки дотам, че Адетокумбо отговаряше със свирки на собствените фенове — неговото недоволство стана по-очевидно. Според новина на ESPN, баскетболистът и неговият агент са съобщили на ръководството на клуба желанието си да напуснат веднага щом сезонът започна да върви зле. Но клубът е избрал да изчака по-добри оферти и се е опитал да избегне опасност от контузия, която би могла да провали бъдеща сделка.

Тъй като Адетокумбо има право на удължаване на договора това лято, собственикът на Бъкс, Уес Еденс, вече очерта сценария през март: „Или той подновява, или ще бъде разменен“. Задържането на играча през последната година от договора му без подновяване, рискувайки да го загуби безплатно през следващото лято, не е жизнеспособна опция за отбора.

Запитан за евентуално удължаване на договора, Адетокумбо беше предпазлив. „О, това е много далеч. Това е нещо, за което трябва да седна, да видя, да говоря със семейството си, да видя кое е най-доброто за мен и за семейството ми, за кариерата ми“, заяви той. „Но преди дори да говорим за удължаване, някой трябва да ми го предложи. Не ми е предложено никакво удължаване, така че това е много далеч. Трябва да вървим стъпка по стъпка.“

Снимки: Gettyimages