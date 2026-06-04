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Василис Спанулис официално е новият треньор на Арис

  • 4 юни 2026 | 15:10
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Василис Спанулис официално е новият треньор на Арис

Гръцкият Арис официално обяви назначението на Василис Спанулис за нов старши треньор на отбора.

Легендарният бивш играч поема тима от Солун след успешен престой в Монако, който изведе до финала на Евролигата през изминалия сезон. Сега неговата задача ще бъде да помогне на проекта на първия тим на Александър Везенков в амбициите му да се класира за най-престижния европейски клубен турнир.

През следващия сезон Арис най-вероятно ще продължи участието си в Еврокъп. С удвоен бюджет клубът си поставя за цел да спечели надпреварата.

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Снимки: Imago

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