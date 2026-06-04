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  4. Желко Обрадович проговори за бъдещето и разкри коя е най-специалната му титла в Евролигата

Желко Обрадович проговори за бъдещето и разкри коя е най-специалната му титла в Евролигата

  • 4 юни 2026 | 15:49
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Желко Обрадович проговори за бъдещето и разкри коя е най-специалната му титла в Евролигата

Ще видим ли Желко Обрадович начело на отбор от Евролигата и през следващия сезон? Най-титулуваният треньор в елитния турнир сподели пред испанските медии плановете си за бъдещето.

Въпреки че Димитрис Янакопулос не пести средства за да убеди легендарния сръбски специалист да седне на пейката на Панатинайкос, все по-усилено се говори за интерес от страна на Барселона към Обрадович.

Обрадович коментира интереса на каталунския гранд.

"Какво мисля за слуховете за интерес от Барселона? Нищо не мисля. Не мога да кажа нищо, защото това е тема, която няма нищо общо с мен. Казах го през ноември и сега повтарям: има слухове, но до края на месеца няма да взема окончателно решение. Не ме интересуват тези новини. Не знам кой го е казал. Барселона не е разговарял с мен. Всъщност никой не е разговарял с мен, защото в момента съм извън всичко това. Все още не знам какво ще правя... Нека изчакаме първенствата да приключат. В Италия, в Испания... Когато състезанията приключат, ще седна и ще разговарям с моя мениджър, който всъщност ми е приятел. Тогава ще видим", обясни Желко Обрадович.

Обрадович подчерта, че изобщо не е сигурен дали ще приеме каквато и да е оферта.

"Дори не съм казал, че искам да се върна към треньорската професия. Нищо не съм казал. Трябва да обмисля и преценя всичко, преди да взема решение. Настоявам... Не мога да кажа нищо за Барселона, голям клуб, както целият свят знае. Голям град. Искат ли да спечелят Евролигата? Както всички отбори. Всяка година има 12 или 14 отбора, които имат тази цел. Това е съвсем нормално", каза 66-годишният специалист.

Освен за бъдещето си, Обрадович си спомни и за един от най-специалните моменти в своята впечатляваща кариера, като се позова на специалните отношения, които поддържа с Фуенлабрада, градът, който беше домакин на Партизан по време на историческия сезон 1991/92.

"Моите отношения с Фуенлабрада са и винаги ще бъдат отлични. Наричаха ни "Партизан от Фуенлабрада". Приятели сме завинаги. Хората там ни прегърнаха. Имаме специална връзка. Помогнаха ни да спечелим Евролигата. Да, не е преувеличено да се каже, че от всички титли в Евролигата, които съм спечелил, тази беше най-специалната. Баскетболът там започна с нас", разказва Желко Обрадович.

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