ФИБА 3х3 експерт обучава съдии в София по покана на БФБ

ФИБА семинар и обучение за 3Х3 съдии организира БФБаскетбол, заедно със съдийската комисия към федерацията. В периода 4-6 юни по идея на СЕМИПРО Спорт и по покана на националния ФИБА инструктор - Орлин Николов, в София пристига сръбската съдийка Ясмина Юрас, която е ескперт към международната централа в областта на съдиите във формата 3Х3. В продължение на 3 дни Юрас ще проведе първо семинар на тема 3Х3 съдийство, а по време на започващия утре 3x3 SOFIA OPEN ще наблюдава представянето на българските баскетболни съдии, които ще се развиват в тази насока.

Съдийската комисия излъчи 10 рефери, на които се възлага да следят зорко правилата по време на десетките мачове, които ще се състоят на площада пред НДК, в най-силния международен 3x3 турнир, организиран някога в България: Иван Методиев, Константин Русев, Вилислав Гатев, Христо Георгиев. Кристиан Димитров, Мартин Башкехайов, Олга Дубровина, Адриан Белишки, Ивайло Андонов и Павел Георгиев.

Обучението започва днес в конферентната зала на комплекс Триадица, като се предвижда участниците да бъдат запознати теоритично с правила и особености в съдийството на 3Х3. По време на срещите от турнира, ФИБА 3Х3 съдийката ще бъде на терен, с обратна връзка за представянето на 10-те 3Х3 съдии.

Националният съдийски инструкор Орлин Николов коментира: "Пределно ясно е, че движението 3х3 се развива със сериозни темпове, приоритет на международната федерация е, олимпийски спорт, натрупа изключително много последователи за доста кратък период от време, и е о основен стълб в развитието на баскетболните федерации. Настоящият стратегически план на БФ Баскетбол, който е в сила до 2027 г., по програмата ФИБА+. предвижда фокус и работа в насока 3х3 в България. Смятам, че това е една от стъпките да се подготвим за бъдещото присъствие на формата у нас, а и да подготвим българското съдийсвто с помощта на най-добрите експерти, за 3х3 събития на национално и международно ниво. Необходимо е да сме в крак с прогреса на спорта, и да се опитаме да излъчим 3х3 съдии на международно ниво".

Благодарен съм за инициативата на СЕМИПРО Спорт в лицето на Александър Овчаров, който стои зад провеждането на 3х3 София Оупън, както и на БФБ за възможността да инвестираме в българските съдии."

Срещите от 3x3 SOFIA OPEN започват в 15:00 часа в двата дни и продължават до късно вечер, като турнирът ще бъде излъчван глобално в каналите на БФ Баскетбол в YouTube и Facebook.

За Ясмина Юрас

Сръбската съдийка Ясмина Юрас е един от стожерите на движението 3x3 баскетбол.

Сръбската съдийка Ясмина Юрас е една от водещите фигури в развитието на 3x3 баскетбола, като професионалната ѝ биография включва множество национални и международни турнири, както и участие на три Олимпийски игри. Днес тя е добре позната и високо уважавана личност на турнирите на FIBA по 3x3 баскетбол. Изминали са повече от 25 години, откакто получава съдийски лиценз – първоначално за баскетбол 5 срещу 5 – и през тези 27 години Ясмина допринася за развитието на играта, като помага баскетболът да стане по-достъпен и приобщаващ за жените съдии.

По време на Олимпийските игри в Токио 2020 тя става първата жена в историята на Олимпийските игри, която ръководи финал при мъжете в който и да е спорт. Макар това постижение да е източник на огромна гордост за нея, Ясмина изразява надежда, че още много жени ще последват нейния пример. Докато 3x3 баскетболът се превърна в първата дисциплина, постигнала пълно равенство между мъже и жени при олимпийския си дебют в Токио, реалността е, че жените съдии често са били ограничавани до ръководене на женски спортни състезания, отбелязва тя, въпреки положителните промени, които се наблюдават в 3x3 формата.

„И до днес съм единственият съдия, който е ръководил и двата баскетболни формата на Олимпийски игри“, казва Ясмина. „След опита ми на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., където съдийствах полуфинала при жените между Russia и United States, беше вълнуващо да помогна 3x3 баскетболът да достигне най-високото възможно ниво в Токио, да покажем на всички какво може да даде този спорт на света и да отворим вратата за други жени спортисти и съдии да работят в него", казва още тя.

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