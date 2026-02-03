Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Появи се нов ухажор за Янис Адетокунбо

Появи се нов ухажор за Янис Адетокунбо

  • 3 фев 2026 | 05:27
  • 548
  • 0
Появи се нов ухажор за Янис Адетокунбо

Минесота Тимбъруулвс е един от четирите отбора, които сериозно обмислят привличането на Янис Адетокунбо преди крайния срок за трансфери в НБА на 5 февруари.

Според Марк Стайн, интересът на Минесота към гръцката суперзвезда не е отскоро, а датира от миналото лято и е свързан с възхищението на Адетокунбо към Антъни Едуардс. Както съобщава американският репортер, Янис би приел положително възможността да играе до звездата на Уулвс, в случай че напусне Милуоки.

Въпреки това, за да стане възможна подобна сделка, Минесота ще трябва да включи в пакета Джейдън МакДаниълс, което ръководството на отбора не желае.

Същевременно, Евън Сайдъри отбелязва, че агресивният „флирт“ на Тимбъруулвс е повлиян и от новите собственици на отбора, като Марк Лор и Алекс Родригес мечтаят за дует Адетокунбо–Едуардс. Възможен пакет за размяна би могъл да включва МакДаниълс, Наз Рийд, Роб Дилингъм и Жоан Беринжер.

Снимки: Gettyimages

