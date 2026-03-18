Янис аут за поне седмица

  • 18 март 2026 | 14:41
Крилото Янис Адетокунбо ще отсъства поне седмица за Милуоки Бъкс заради контузия в лявото коляно, съобщиха от тима от НБА.

31-годишният грък се завърна от контузия на 2 март, заради която пропусна 15 поредни мача, но при победата срещу Индиана Пейсърс със 134:123 през уикенда се приземи неприятно, наранявайки коляното си. Двукратният носител на приза за "Най-полезен играч" в НБА се бори с поредица от травми през настоящия сезон и е изпуснал рекордните за кариерата си 31 мача.

"Добрата новина е, че снимките показаха добри резултати. Няма никакво увреждане", коментира старши треньорът Док Ривърс пред ESPN.

Адетокунбо има средно по 27,6 точки, 9,8 борби и 5,4 асистенции в 36-те си участия през сезона и вероятно ще постигне антирекорд за най-малко изиграни двубои в рамките на една кампания с "Елените".

Понастоящем Милуоки Бъкс е с баланс 28-39 и заема 11-ото място в класирането на Източната конференция, на една позиция под зоната за участие в плей-ин турнира, но и със 7 победи по-малко от 10-ия Шарлът Хорнетс.

Снимки: Gettyimages

