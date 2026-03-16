  • 16 март 2026 | 07:02
Притеснения в Милуоки: Янис отново се контузи

Аларма за тревога прозвуча в лагера на Бъкс, след като Янис Адетокунбо напусна терена с проблем в коляното малко преди края на третата четвърт в мача срещу Индиана Пейсърс, в момент, когато демонстрираше впечатляваща игра.

Гръцката суперзвезда, която напоследък страда от поредица контузии, почувства дискомфорт след зрелищно забиване пред Джей Хаф, последвано от неловко приземяване.

До момента на напускането си, „Гръцкият звяр“ доминираше напълно на паркета, записвайки само за 23 минути игра 31 точки с 11/22 от зоната за две точки и 9/13 от наказателната линия, 14 борби, 8 асистенции, 1 грешка и 1 фаул.

Първоначално Адетокунбо се опита да остане в игра, но в крайна сметка се отправи към съблекалнята, придружен от физиотерапевта на отбора. Няколко минути по-късно той се върна на пейката, показвайки желанието си да играе отново, но това така и не се случи.

