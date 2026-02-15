Янис: Не мисля, че имам достатъчно пари за собственик в НБА, но...

Гръцката звезда на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо остава силно свързан с европейския баскетбол дори след пристигането си в НБА.

Ден преди Мача на звездите в Националната баскетболна асоциация, Адетокунбо беше попитан дали би участвал като собственик в подготвяния проект НБА Европа и отговори:

"Да бъда собственик? 100%. Ако има възможност, която да се отвори пред мен да бъда собственик в спорта, на 100% бих я обмислил".

"Не мисля, че имам достатъчно пари за НБА, но ако някога съм в позиция да мога да взема подобно решение без то да повлияе на начина ми на живот и на моето семейство и да не бъде прекалено рисковано, тогава бих обмислил да го направя", коментира още гръцкият национал, цитиран от Eurohoops.

"Обичам баскетбола и бих искал да бъда част от него. Може да стана треньор, а може да стана и собственик. Не знам какви ще бъдат нещата в НБА Европа, защото в Евролигата състезателите могат да имат спортен дял и едновременно да играят", продължи Янис Адетокунбо, посочвайки за пример сърбина Василие Мицич от израелския Апоел Тел Авив.

"Мицич има дялово участие. Мисля, че получи около един или два процента от отбора, а също така е един от най-високоплатените играчи в Евролигата", добави Адетокунбо.

Снимки: Gettyimages