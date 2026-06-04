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София е домакин на най-силния международен 3x3 турнир, организиран някога в България

  • 4 юни 2026 | 14:05
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София е домакин на най-силния международен 3x3 турнир, организиран някога в България

София е домакин на най-силния международен 3x3 турнир, организиран някога в България. На 5, 6 и 7 юни площад НДК ще се превърне в дом на професионален, любителски и детски 3x3 баскетбол, събирайки играчи от цял свят в столицата на България.

Тази година 3x3 SOFIA OPEN ще събере 24 международни отбора от 16 държави, превръщайки София в център на световния 3x3 баскетбол.

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ:

Toronto (CAN)

Sparkasse Bochum (GER)

Bucharest Știința 2 (ROM)

Wiesbaden3x3 (GER)

ROOT/Jurmala (LAT)

Al SEEF (BIH)

Bucharest Stiinta (ROM)

Team Estonia (EST)

Gargzdai (LTU)

MEFERESvscVIVIDBOOKS (CZE)

Dublin (IRL)

Uzice Zlatiborac (SRB)

Electromercantil PBL (EST)

NITUI (CRO)

KKS Polonia 3x3 (POL)

Team Athina (GRE)

Palę Tróje (POL)

México StreetHoopers (MEX)

3X3 SOFIA (BUL)

Shamrock 3x3

Turres (SRB)

LEVSKI Palms Bet (BUL)

WEST GYM (BUL)

Bgsili (BUL)

5 ЮНИ – ГРУПОВА ФАЗА

15:00–21:00

24 отбора

8 групи по 3 отбора

2 професионални 3x3 игрища

6 ЮНИ

10:00–18:00

Отворен 3x3 турнири за непрофесионалисти 16+ за мъже и жени

15:00–22:00 Елиминации и финал

7 ЮНИ – NIKE KIDS DAY

10:00–18:00

Детски 3x3 турнири в Категории U12 • U14 • U16

Площад НДК – София

Победителят печели билет за CÁCERES CHALLENGER 2026 (Spain) и продължава пътя към световната 3x3 сцена.

Всички мачове ще бъдат излъчвани НА ЖИВО в канала на Българската федерация по баскетбол.

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