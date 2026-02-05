Популярни
  3. Красноречивата реакция на Янис Адетокунбо след затварянето на трансферния прозорец в НБА

Красноречивата реакция на Янис Адетокунбо след затварянето на трансферния прозорец в НБА

По находчив начин, вдъхновен от киното, Янис Адетокунбо изпрати своето послание след изтичането на крайния срок за трансфери в НБА, потвърждавайки оставането си в Милуоки Бъкс.

Бъдещето на гръцката суперзвезда беше основна тема на разговор в лигата, като слуховете и сценариите за евентуално негово преместване изобилстваха. Много отбори изразиха интерес, но крайният срок за трансфери изтече без промяна на тима, чиито цветове защитава.

„Гръцкият звяр“ ще продължи да носи екипа на отбора от Уисконсин, поне до края на настоящия сезон, като това слага край на период на силна несигурност.

Малко след като оставането му беше финализирано, Адетокунбо направи публикация с множество значения в личния си профил в Instagram. Публикацията включваше откъс от филма „Вълкът от Уолстрийт“, където главният герой Леонардо Ди Каприо заявява категорично: „Не отивам никъде, по дяволите, не отивам никъде“.

Характерната сцена беше придружена от фразата: „Легендите не преследват, те привличат...“, подчертавайки желанието на 31-годишното крило да остане верен на Милуоки Бъкс.

Снимки: Gettyimages

