  Янис Адетокунбо: Никога не съм имал такъв сезон в кариерата си

  • 6 апр 2026 | 14:33
Настоящият редовен сезон в НБА беше различен от всеки друг в кариерата на гръцкия национал Янис Адетокунбо. Въпреки че звездата на Милуоки Бъкс остава елитна сила на игрището, натискът върху него през последните няколко месеца доведе до кампания, белязана от лични жертви и професионална несигурност, а не от шампионски стремежи.

Докато разочароващият сезон приключва с отсъствието на Адетокунбо поради наложено от отбора прекъсване, двукратният Най-полезен играч в лигата говори открито за това как тази година се е отразила на психическото му състояние и семейния му живот.

„Никога не съм имал такъв сезон в кариерата си. Беше трудно по много причини“, призна той пред Milwaukee Journal Sentinel.

Основният източник на тази трудност е бил изборът да започне сезона разделен от съпругата си Марая и четирите им малки деца. За първи път в професионалния си живот 31-годишният Янис Адетокунбо започна годината в Милуоки, докато семейството му остана на хиляди километри в Гърция.

„Това беше първият път в кариерата ми, когато бях далеч от семейството си. Аз бях тук, а семейството ми не беше. Тялото ми беше в играта, но умът ми не беше. И мисля, че това ми повлия по някакъв начин, защото така става, когато умът ти не е напълно отдаден в това, което обичаш да правиш“, добави баскетболистът.

Решението да задържи семейството си в Гърция през октомври и ноември бе обмислен ход, за да го предпази от спекулации относно бъдещето му в тима на Милуоки.

„Не знаех как ще се развият нещата. Едно нещо, което винаги съм казвал, е, че като баща никога не бих поставил децата си в положение, в което професията ми би навредила на тях и на начина им на живот“, обясни Адетокунбо, който в крайна сметка се събра със семейството си около Деня на благодарността в САЩ.

Снимки: Gettyimages

