Юнайтед може да направи голяма крачка към ШЛ при победа над Лийдс и Груев

Манчестър Юнайтед посреща Лийдс на "Олд Трафорд" в днешния 13-ти април (понеделник). Дубоят е от 32-рия кръг на английската Прмемиър лийг, а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време.

"Червените дяволи" могат да направят огромна крачка към класирането си за Шампионската лига при евентуална победа. Към момента те са трети в класирането с 55 точки, колкото има и четвъртият Астън Вила, който стъпи на криво срещу Нотингам Форест вчера и стигна само до 1:1 в града на Робин Худ.

Освен това 20-кратните английски шампиони получиха огромен подарък от градския си съперник Манчестър Сити, който разби Челси с 3:0. Така при успех днес Юнайтед ще дръпне на цели 10 точки пред първия под чертата в битката за местата, даващи право на участие в най-комерсиалния европейски клубен турнир.

Лийдс от своя страна няма подобен комфорт и спешно се нуждае от точки. Илия Груев и компания са съвсем близо до зоната на изпадащите, като те нямат победа в Премиър лийг вече шест поредни срещи. За последно те победиха прекия конкурент Нотингам на 6-и февруари и от тогава буксуват елита на Острова. Йоркширци все пак имат аванс пред тройката на дъното от три точки, въпреки че разгромният успех на Уест Хам над Уулвърхамптън силно ги притесни.

Все пак Лийдс получи подарък от Тотнъм, който направи поредния си гаф и загуби с 0:1 от новака Съндърланд.

Казeмиро се очертава като ключова фигура за Манчестър Юнайтед в предстоящия двубой. Бразилският полузащитник демонстрира изключителна форма през сезона, като неговият опит и тактическа дисциплина са от решаващо значение за стабилността в средата на терена. Казeмиро е особено ефективен в разрушаването на противниковите атаки и започването на контраатаки, което ще бъде жизненоважно срещу Лийдс. Неговите умения при статични положения и способността му да се включва в завършващата фаза на атаките правят бразилеца комплексна заплаха за противниковите отбори. От страна на Лийдс, Брендън Ааронсон се очертава като най-опасният играч. Американският полузащитник впечатлява с техническите си умения и креативност в предни позиции. Неговата подвижност и способност да създава голови положения за съотборниците си го правят ключов елемент в офанзивните планове на Даниел Фарке. Ааронсон има добри изяви срещу големите отбори през сезона и ще бъде основната заплаха за защитата на Манчестър Юнайтед. Неговата енергичност и пресинг могат да създадат проблеми на домакините, особено ако успее да намери пространства между линиите.