  Нотингам се измъкна от опасната зона след точка срещу Астън Вила

Нотингам се измъкна от опасната зона след точка срещу Астън Вила

  • 12 апр 2026 | 18:10
Нотингам Форест и Астън Вила завършиха наравно 1:1 в мач от 32-ия кръг на Премиър лийг. И двете попадения в срещата паднаха през първата част, когато резултатът бе открит след автогол на Мурилом (23’), но Нико Уилямс донесе точката с попадение в 38-ата минута.

Домакините започнаха по-активно срещата под проливния дъжд на “Сити Граунд”. Двата отбора демонстрираха голямо желание, но първи до гол стигнаха гостите. Това стана в средата на първата част, когато Морган Роджърс бе изведен в наказателното поле, опита да даде силен успореден пас, а топката бе засечена от Мурило в собствената му мрежа. Именно плеймейкърът на бирмингамци бе близо до това а удвои преднината на тима, но от отлична позиция нацели гредата в 36-ата. Само две минути след това Калъм Хъдсън-Одой пусна кълбото към границата на наказателното поле Нико Уилямс, който с плътен удар във вратарския ъгъл изравни.

След почивката темпото на срещата поспадна, въпреки че дъждът спря и дори се появи слънце. Двата тима си размениха няколко не лоши положения, а Оли Уоткинс се отличи с два сериозни пропуска. За домакините най-хубавата ситуация пък бе пропусната от Морган Гибс-Уайт, но Майк Бизот спаси. По този начин момчетата на Виктор Перейра записаха пети мач без загуба и успяха да се изкачат до 16-ата позиция, отдалечавайки се на три точки от опасната зона. За Астън Вила това бе пореден провал в последните седмици, но футболистите на Унай Емери продължават да са четвърти.

Снимки: Gettyimages

